У селі на Донеччині росіяни атакували магазин: загинули цивільні
У суботу, 28 вересня, війська РФ обстріляли село Ясенове Покровського району на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав мирний житель, двоє цивільних загинули
Про це інформує пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає RegioNews.
За попередніми даними, росіяни завдали удару по населеному пункту близько 10:20. В епіцентрі ураження опинилась цивільна інфраструктура та житлові будинки. Під час удару пошкоджені торговельний об’єкт, приватні домоволодіння й автівки.
"Боєприпас поцілив по магазину, внаслідок чого від травм, несумісних з життям, загинули 28-річна продавчиня й чоловік. Також отримав осколкові поранення громадянин 41 року. Його доставлено до лікарні", – йдеться у повідомленні.
Остаточна кількість постраждалих та тип озброєння встановлюється.
Нагадаємо, протягом минулої доби російська армія завдала 3 014 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів РФ загинув цивільний, 14 мирних жителів зазнали поранень.