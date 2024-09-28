У селі на Донеччині росіяни атакували магазин: загинули цивільні

фото: Донецька обласна прокуратура

Про це інформує пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає RegioNews.

За попередніми даними, росіяни завдали удару по населеному пункту близько 10:20. В епіцентрі ураження опинилась цивільна інфраструктура та житлові будинки. Під час удару пошкоджені торговельний об’єкт, приватні домоволодіння й автівки.

"Боєприпас поцілив по магазину, внаслідок чого від травм, несумісних з життям, загинули 28-річна продавчиня й чоловік. Також отримав осколкові поранення громадянин 41 року. Його доставлено до лікарні", – йдеться у повідомленні.

Остаточна кількість постраждалих та тип озброєння встановлюється.

Нагадаємо, протягом минулої доби російська армія завдала 3 014 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів РФ загинув цивільний, 14 мирних жителів зазнали поранень.