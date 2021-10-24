На Запоріжжі у ДТП загинула 15-річна дівчина: автівка влетіла у стовп

Фото: Нацполіція

У Запорізькому районі сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля "Таврія", в результаті якої загинув водій та 15-річна дівчина

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Зазначається, що водій не впорався з керуванням, рухаючись дорогою від села Тарасівка у напрямку до села Вільного. Внаслідок цього, автівка злетіла у кювет, протаранила стовп та перекинулася.

В автівці окрім загиблих знаходились ще дві дівчини 14 та 15 років та 18-річний хлопець - їх усіх із травмами госпіталізували до лікарні Запоріжжя.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що у результаті дорожньо-транспортної пригоди у Херсонській області загинули четверо людей, у тому числі двоє дітей.