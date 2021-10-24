10:41  24 жовтня
В Україні зафіксували майже 21 тисячу нових випадків COVID-19
13:14  24 жовтня
У Сумах "червону" зону зустріли мітингом проти карантину та чергами на вакцинацію
10:02  24 жовтня
Доба на Донбасі: поранено двох бійців ООС, бойовики гатили із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
24 жовтня 2021, 13:43 422

На Запоріжжі у ДТП загинула 15-річна дівчина: автівка влетіла у стовп

24 жовтня 2021, 13:43 422
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Запорізькому районі сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля "Таврія", в результаті якої загинув водій та 15-річна дівчина

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Зазначається, що водій не впорався з керуванням, рухаючись дорогою від села Тарасівка у напрямку до села Вільного. Внаслідок цього, автівка злетіла у кювет, протаранила стовп та перекинулася.

В автівці окрім загиблих знаходились ще дві дівчини 14 та 15 років та 18-річний хлопець - їх усіх із травмами госпіталізували до лікарні Запоріжжя.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що у результаті дорожньо-транспортної пригоди у Херсонській області загинули четверо людей, у тому числі двоє дітей.

ушпиталення ДТП поліція підлітки медики аварія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
Всі публікації »
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua