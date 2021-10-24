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24 жовтня 2021, 10:22 184

На Херсонщині позашляховик врізався у дерево: загинули четверо людей

24 жовтня 2021, 10:22 184
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Фото: з відкритих джерел
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У результаті дорожньо-транспортної пригоди у Херсонській області загинули четверо людей, у тому числі двоє дітей

Як передає RegioNews, про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що ДТП трапилось близько 01:00 в ніч на 24 жовтня між селами Давидів Брод та Мала Олександрівка.

У дерево врізався позашляховик Volkswagen Touareg. Через ДТП загинули 4 людини, у тому числі діти 2006 року народження.

Окрім того, з травмами різного ступеню тяжкості у лікарню госпіталізували ще двох дітей 2004 року народження.

Раніше повідомлялось, що у Золочівському районі на трасі "Львів-Тернопіль" відбулось зіткнення військової вантажівки "Урал" та автомобіля "Volkswagen Caddy". Внаслідок ДТП загинули водій та пасажир легковика.

ДТП ДСНС діти аварія Херсонська область

 
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