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24 октября 2021, 13:43 347

На Запорожье в ДТП погибла 15-летняя девушка: машина влетела в столб

24 октября 2021, 13:43 347
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Фото: Нацполиция
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В Запорожском районе произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "Таврия", в результате которого погиб водитель и 15-летняя девушка

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что водитель не справился с управлением, двигаясь по дороге от села Тарасовка по направлению к селу Свободное. Вследствие этого, машина слетела в кювет, протаранила столб и перевернулась.

В машине кроме погибших находились еще две девушки 14 и 15 лет и 18-летний парень - их всех с травмами госпитализировали в больницу Запорожья.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Херсонской области погибли четверо людей, в том числе двое детей.

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