Горсовет Запорожья восстановил в должности своего секретаря представителя партии "Слуга народа"

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт горсовета.

После открытия пленарного заседания городской голова Владимир Буряк зачитал проект решения об отмене предыдущего распоряжения об увольнении с должности секретаря горсовета Анатолия Куртева. Проект был поддержан всеми депутатами.

Куртев считается прошедшим антикоррупционную проверку. Ему будет выплачена заработная плата за период вынужденного прогула.

Напомним, запорожские депутаты с июня бойкотировали сессии, созванные Буряком, после того, как тот уволил секретаря городского совета от "слуг" Анатолия Куртева, который, по словам мэра, якобы не прошел специальную проверку: нарушил Закон Украины "О предотвращении коррупции" и подал ложные сведения в е-декларации. Исключение сделали лишь для внеочередной сессии, на которой рассматривался вопрос помощи погорельцам с улицы Сержанта Медведева.

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