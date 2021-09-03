Горсовет Запорожья восстановил в должности своего секретаря представителя партии "Слуга народа"
Горсовет Запорожья восстановил в должности секретаря горсовета представителя партии "Слуга народа" Анатолия Куртева.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт горсовета.
После открытия пленарного заседания городской голова Владимир Буряк зачитал проект решения об отмене предыдущего распоряжения об увольнении с должности секретаря горсовета Анатолия Куртева. Проект был поддержан всеми депутатами.
Куртев считается прошедшим антикоррупционную проверку. Ему будет выплачена заработная плата за период вынужденного прогула.
Напомним, запорожские депутаты с июня бойкотировали сессии, созванные Буряком, после того, как тот уволил секретаря городского совета от "слуг" Анатолия Куртева, который, по словам мэра, якобы не прошел специальную проверку: нарушил Закон Украины "О предотвращении коррупции" и подал ложные сведения в е-декларации. Исключение сделали лишь для внеочередной сессии, на которой рассматривался вопрос помощи погорельцам с улицы Сержанта Медведева.
RegioNews разобрался, из-за чего возник кризис в Запорожье.