У мерії Запоріжжя правоохоронці проводять обшуки

Фото: facebook/vasilenko.bogdan

Сьогодні, 19 серпня, правоохоронці проводяться обшуки в кабінетах чиновників Запорізької міської ради

Як передає RegioNews, про це інформує місцевий журналіст Василенко Богдан у Facebook.

Повідомляється, що силовики проводять обшуки в кабінетах міського голови Запоріжжя Володимира Буряка і його заступників.

В мерії Запоріжжя проходять обшуки. Кабінети Володимира Буряка, його помічника Анатолія Пустоварова та інших мешканців першого і другого поверхів будівлі шмонає обласний главк поліції", - зазначив Богдан.

У самій мерії офіційних коментарів поки не дають.

Нагадаємо, 6 серпня у Запоріжжі всьоме не відбулася сесія міськради. У сесійній залі Запорізької міської ради зареєструвалися тільки 15 з 64 депутатів.

Відомо, що 20 липня на сесію Запорізької міськради прийшло всього кілька депутатів.

2 липня у Запоріжжі через звільнення секретаря міськради також не відбулася сесія робота Ради була заблокована.

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