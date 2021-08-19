У мерії Запоріжжя правоохоронці проводять обшуки
Сьогодні, 19 серпня, правоохоронці проводяться обшуки в кабінетах чиновників Запорізької міської ради
Як передає RegioNews, про це інформує місцевий журналіст Василенко Богдан у Facebook.
Повідомляється, що силовики проводять обшуки в кабінетах міського голови Запоріжжя Володимира Буряка і його заступників.
В мерії Запоріжжя проходять обшуки. Кабінети Володимира Буряка, його помічника Анатолія Пустоварова та інших мешканців першого і другого поверхів будівлі шмонає обласний главк поліції", - зазначив Богдан.
У самій мерії офіційних коментарів поки не дають.
Нагадаємо, 6 серпня у Запоріжжі всьоме не відбулася сесія міськради. У сесійній залі Запорізької міської ради зареєструвалися тільки 15 з 64 депутатів.
Відомо, що 20 липня на сесію Запорізької міськради прийшло всього кілька депутатів.
2 липня у Запоріжжі через звільнення секретаря міськради також не відбулася сесія робота Ради була заблокована.
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