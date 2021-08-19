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19 августа 2021, 12:21 555

В мэрии Запорожья правоохранители проводят обыски

19 августа 2021, 12:21 555
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Фото: facebook/vasilenko.bogdan
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Сегодня, 19 августа, правоохранители проводятся обыски в кабинетах чиновников Запорожского городского совета

Как передает RegioNews, об этом информирует местный журналист Василенко Богдан у Facebook.

Сообщается, что силовики проводят обыски в кабинетах городского главы Запорожья Владимира Буряка и его заместителей.

В мэрии Запорожья проходят обыски. Кабинеты Владимира Буряка, его помощника Анатолия Пустоварова и прочих обитателей первого и второго этажей здания шмонает областной главк полиции", - отметил Богдан.

В самой мэрии официальных комментариев пока не дают.

Напомним, 6 августа в Запорожье в седьмой раз не состоялась сессия горсовета. В сессионном зале Запорожского городского совета зарегистрировались только 15 из 64 депутатов.

Известно, что 20 июля на сессию Запорожского горсовета пришло всего несколько депутатов.

2 июля в Запорожье из-за увольнения секретаря горсовета также не состоялась сессия работа совета была заблокирована.

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обыски расследование мэр Запорожье правоохранители

 
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