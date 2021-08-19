В мэрии Запорожья правоохранители проводят обыски

Фото: facebook/vasilenko.bogdan

Сегодня, 19 августа, правоохранители проводятся обыски в кабинетах чиновников Запорожского городского совета

Как передает RegioNews, об этом информирует местный журналист Василенко Богдан у Facebook.

Сообщается, что силовики проводят обыски в кабинетах городского главы Запорожья Владимира Буряка и его заместителей.

В мэрии Запорожья проходят обыски. Кабинеты Владимира Буряка, его помощника Анатолия Пустоварова и прочих обитателей первого и второго этажей здания шмонает областной главк полиции", - отметил Богдан.

В самой мэрии официальных комментариев пока не дают.

Напомним, 6 августа в Запорожье в седьмой раз не состоялась сессия горсовета. В сессионном зале Запорожского городского совета зарегистрировались только 15 из 64 депутатов.

Известно, что 20 июля на сессию Запорожского горсовета пришло всего несколько депутатов.

2 июля в Запорожье из-за увольнения секретаря горсовета также не состоялась сессия работа совета была заблокирована.

Читайте также: Контратака Буряка: почему "заелся" мэр Запорожья и что ему за это будет