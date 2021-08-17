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17 августа 2021, 17:39 95

В Запорожье произошла авария с участием шести автомобилей

17 августа 2021, 17:39 95
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Фото: патрульная полиция
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В Запорожье на проспекте Соборном произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в патрульной службе Запорожской области.

На месте патрульные установили, что водитель транспортного средства Volkswagen Golf не выбрал безопасной скорости движения, не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Nissan Leaf.

Hyundai Sonata, который двигался позади, успел затормозить, а вот водитель автомобиля "ЗАЗ 110307" не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с машиной Hyundai, которая продолжила инерционное движение и совершила наезд на авто Volkswagen.

Также участниками этого ДТП стали транспортные средства ЗАЗ Lanos и Nissan Almera, водители которых пришли к обоюдному согласию составить европротокол.

На водителей транспортных средств Volkswagen и "ЗАЗ 110307" патрульные также составили протоколы.

Напомним, в Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла девушка, а еще семь человек - травмированы.

Украина ДТП аварія авария Запорожье

 
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