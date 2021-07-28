14:46  28 липня
Україна змінює правила в'їзду для громадян та іноземців
16:54  28 липня
На базі відпочинку на Прикарпатті отруїлися люди
18:00  28 липня
На Донбасі зафіксували шість порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
28 липня 2021, 17:39 1260

Потяг "Київ-Запоріжжя" затримується на три години: названо причину

28 липня 2021, 17:39 1260
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У швидкісному потягу "Інтерсіті", що курсує за маршрутом "Київ - Запоріжжя", виявили технічну несправність. Через це потяг затримується на три години

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

О 16:20 з допоміжним локомотивом поїзд вирушив з-під Синельникова до Запоріжжя. Орієнтовний час затримки - 3:00", - йдеться в повідомленні.

Перевізник зазначає, що зворотній рейс до Києва також буде відправлено із затримкою. Новий час відправлення буде оголошено на станції Запоріжжя.

Нагадаємо, 29 березня під Запоріжжям з рейок зійшов потяг Інтерсіті. Шість з дев'яти вагонів поїзда Київ-Запоріжжя зійшли з рейок за 50 кілометрів до кінцевої станції.

Згодом була названа попередня причина інциденту. Ввечері того ж дня "Укрзалізниця" відновила рух потягів між Запоріжжям і Дніпром.

Укрзализныця поїзд аварія час інтерсіті

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram