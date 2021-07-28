Потяг "Київ-Запоріжжя" затримується на три години: названо причину

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У швидкісному потягу "Інтерсіті", що курсує за маршрутом "Київ - Запоріжжя", виявили технічну несправність. Через це потяг затримується на три години

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

О 16:20 з допоміжним локомотивом поїзд вирушив з-під Синельникова до Запоріжжя. Орієнтовний час затримки - 3:00", - йдеться в повідомленні.

Перевізник зазначає, що зворотній рейс до Києва також буде відправлено із затримкою. Новий час відправлення буде оголошено на станції Запоріжжя.

Нагадаємо, 29 березня під Запоріжжям з рейок зійшов потяг Інтерсіті. Шість з дев'яти вагонів поїзда Київ-Запоріжжя зійшли з рейок за 50 кілометрів до кінцевої станції.

Згодом була названа попередня причина інциденту. Ввечері того ж дня "Укрзалізниця" відновила рух потягів між Запоріжжям і Дніпром.