Поезд "Киев-Запорожье" задерживается на три часа: названа причина

Фото: из открытых источников

В скоростном поезде "Интерсити", курсирующем по маршруту "Киев-Запорожье", обнаружили техническую неисправность. Из-за этого поезд задерживается на три часа

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В 16:20 со вспомогательным локомотивом поезд отправился из-под Синельникова в Запорожье. Ориентировочное время задержки - 3:00", - говорится в сообщении.

Перевозчик отмечает, что обратный рейс в Киев также будет отправлен с задержкой. Время отправления будет объявлено на станции Запорожье.

Напомним, 29 марта под Запорожьем с рельсов сошел поезд Интерсити. Шесть из девяти вагонов поезда Киев-Запорожье сошли с рельсов за 50 километров до конечной станции.

Впоследствии была названа предварительная причина инцидента. Вечером того же дня "Укрзализныця" возобновила движение поездов между Запорожьем и Днепром.