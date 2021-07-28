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28 июля 2021, 17:39 1275

Поезд "Киев-Запорожье" задерживается на три часа: названа причина

28 июля 2021, 17:39 1275
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Фото: из открытых источников
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В скоростном поезде "Интерсити", курсирующем по маршруту "Киев-Запорожье", обнаружили техническую неисправность. Из-за этого поезд задерживается на три часа

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В 16:20 со вспомогательным локомотивом поезд отправился из-под Синельникова в Запорожье. Ориентировочное время задержки - 3:00", - говорится в сообщении.

Перевозчик отмечает, что обратный рейс в Киев также будет отправлен с задержкой. Время отправления будет объявлено на станции Запорожье.

Напомним, 29 марта под Запорожьем с рельсов сошел поезд Интерсити. Шесть из девяти вагонов поезда Киев-Запорожье сошли с рельсов за 50 километров до конечной станции.

Впоследствии была названа предварительная причина инцидента. Вечером того же дня "Укрзализныця" возобновила движение поездов между Запорожьем и Днепром.

Укрзализныця поезд авария время интерсити

 
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