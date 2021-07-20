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20 липня 2021, 09:35 957

На Львівщині у потрійній ДТП загинула дитина, ще двоє - постраждали

20 липня 2021, 09:35 957
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Фото: Нацполіція
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На трасі Київ-Чоп у Львівській області 19 липня сталося потрійна ДТП, внаслідок чого загинула одна дитина, ще двоє дітей і двоє дорослих госпіталізовані з травмами

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ГУ Національної поліції у Львівській області, пише RegioNews.

Повідомлення про трагедію надійшло в поліцію близько 17:30. Правоохоронці, які прибули на місце, попередньо встановили, що водій Audi, 37-річний львівʼянин, здійснюючи обгін в недозволеному місці, зіткнувся з вантажівкою DAF. В результаті вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнувся з Daewoo.

"Внаслідок зіткнення 2-річна дівчинка, пасажирка Daewoo, отримала травми, від яких загинула на місці події. Ще двоє дітей, хлопчики віком 4 та 12 років, які перебували у цьому ж автомобілі, а також ще двоє пасажирів, особи яких встановлюються, з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні, їхні діагнози уточнюються", — сказано в повідомленні.

Водій Audi затриманий. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, напередодні на Волині у ДТП загинули й постраждали багато людей, серед них - діти.

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