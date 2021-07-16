У Запоріжжі шестеро людей постраждали через наїзд "Тесла" на чебуречну
У Запоріжжі шестеро людей постраждали через наїзд автомобіля "Тесла" на чебуречну
Як пише Regionews з посиланням на Facebook патрульної поліції Запоріжжя ДТП сталася в обідню пору
Водійка автомобіля Tesla пояснила, що, виконуючи маневр повороту, не впоралася з керуванням та скоїла наїзд на кіоск.
Водія, пасажира та чотирьох громадян госпіталізували до лікарні.
На місці події працювали медики та слідчий, який встановить усі обставини події.
Нагадаємо, що 8 липня у Києві на вулиці Генерала Наумова Tesla влетіла у маршрутку. У результаті ДТП електрокар зім'яв і пробив бік маршрутного таксі
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