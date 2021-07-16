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16 липня 2021, 18:32 205

У Запоріжжі шестеро людей постраждали через наїзд "Тесла" на чебуречну

16 липня 2021, 18:32 205
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У Запоріжжі шестеро людей постраждали через наїзд автомобіля "Тесла" на чебуречну

Як пише Regionews з посиланням на Facebook патрульної поліції Запоріжжя ДТП сталася в обідню пору

Водійка автомобіля Tesla пояснила, що, виконуючи маневр повороту, не впоралася з керуванням та скоїла наїзд на кіоск.

Водія, пасажира та чотирьох громадян госпіталізували до лікарні.

На місці події працювали медики та слідчий, який встановить усі обставини події.

Нагадаємо, що 8 липня у Києві на вулиці Генерала Наумова Tesla влетіла у маршрутку. У результаті ДТП електрокар зім'яв і пробив бік маршрутного таксі

ДТП Tesla поліція авто таксі

 
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