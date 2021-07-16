В Запорожье шесть человек пострадали из-за наезда "Тесла" на чебуречную
В Запорожье шесть человек пострадали из-за наезда автомобиля "Тесла" на чебуречную
Как пишет Regionews со ссылкой на Facebook патрульной полиции Запорожья ДТП произошло в обеденное время
Водитель автомобиля Tesla пояснила, что, выполняя маневр поворота, не справилась с управлением и совершила наезд на киоск.
Водителя, пассажира и четырех граждан госпитализировали в больницу.
На месте происшествия работали медики и следователь, который установит все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что 8 июля в Киеве на улице Генерала Наумова Tesla влетела в маршрутку. В результате ДТП электрокар смял и пробил бок маршрутного такси
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