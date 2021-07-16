15:55  16 июля
Украина в эти выходные получит первую партию вакцины Moderna
14:39  16 июля
На Черниговщине мужчину насмерть привалило бетонными конструкциями
18:41  16 июля
Сутки в ООС: одно нарушение режима "тишины" со стороны оккупантов и одно пересечение линии разграничения вражеским БПЛА
UA | RU
UA | RU
16 июля 2021, 18:32 616

В Запорожье шесть человек пострадали из-за наезда "Тесла" на чебуречную

16 июля 2021, 18:32 616
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Запорожье шесть человек пострадали из-за наезда автомобиля "Тесла" на чебуречную

Как пишет Regionews со ссылкой на Facebook патрульной полиции Запорожья ДТП произошло в обеденное время

Водитель автомобиля Tesla пояснила, что, выполняя маневр поворота, не справилась с управлением и совершила наезд на киоск.

Водителя, пассажира и четырех граждан госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работали медики и следователь, который установит все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 8 июля в Киеве на улице Генерала Наумова Tesla влетела в маршрутку. В результате ДТП электрокар смял и пробил бок маршрутного такси

ДТП Tesla полиция авто такси

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране
Возвращение беглого генерала: почему в Запорожье внезапно появился милиционер, которому вменяют разгон Майдана
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua