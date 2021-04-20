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У Запоріжжі маршрутка з пасажирами "влетіла" у авто: одна людина загинула
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20 квітня 2021, 15:29 668

У Запоріжжі маршрутка з пасажирами "влетіла" у авто: одна людина загинула

20 квітня 2021, 15:29 668
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На місці працюють рятувальники та медики
На місці працюють рятувальники та медики
Фото: actual
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У Запоріжжі в напрямку до ж/д вокзалу "Запоріжжя-1" зіткнулися маршрутка №67 і легковий автомобіль. В результаті ДТП загинула пасажирка авто, також травмувалися обидва водії та один з пасажирів маршрутки.

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "Актуально".

В аварії загинула жінка-пасажир легковика, 1981 р.н., травми отримали обидва водії та один пасажир маршрутки", - йдеться в повідомленні.

На даний момент на місці події працюють правоохоронці, медики і рятувальники, які деблокують пасажирів з понівеченого в ДТП автомобіля.

На місці аварії утворилася пробка.

Нагадаємо, у Дніпрі жінка потрапила під колеса автокрана.

ДТП авто маршрутки аварія жертва

 
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