У Запоріжжі маршрутка з пасажирами "влетіла" у авто: одна людина загинула
На місці працюють рятувальники та медики
На місці працюють рятувальники та медики
У Запоріжжі в напрямку до ж/д вокзалу "Запоріжжя-1" зіткнулися маршрутка №67 і легковий автомобіль. В результаті ДТП загинула пасажирка авто, також травмувалися обидва водії та один з пасажирів маршрутки.
Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "Актуально".
В аварії загинула жінка-пасажир легковика, 1981 р.н., травми отримали обидва водії та один пасажир маршрутки", - йдеться в повідомленні.
На даний момент на місці події працюють правоохоронці, медики і рятувальники, які деблокують пасажирів з понівеченого в ДТП автомобіля.
На місці аварії утворилася пробка.
Нагадаємо, у Дніпрі жінка потрапила під колеса автокрана.
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