В Запорожье маршрутка с пассажирами "влетела" в авто: один человек погиб
На месте работают спасатели и медики
На месте работают спасатели и медики
В Запорожье в направлении к ж/д вокзалу “Запорожье-1” столкнулись маршрутка №67 и легковой автомобиль. В результате ДТП погибла пассажирка авто, также травмированы оба водителя и один из пассажиров маршрутки.
Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание "Актуально".
В аварии погибла женщина-пассажир легковушки, 1981 г.р., травмы получили оба водителя и один пассажир маршрутки", - говорится в сообщении.
На данный момент на месте происшествия работают правоохранители, медики и спасатели, которые деблокируют пассажиров из покореженного в ДТП автомобиля.
На месте аварии образовалась пробка.
Напомним, в Днепре женщина попала под колеса автокрана.
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