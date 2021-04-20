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В Запорожье маршрутка с пассажирами "влетела" в авто: один человек погиб
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20 апреля 2021, 15:29 687

В Запорожье маршрутка с пассажирами "влетела" в авто: один человек погиб

20 апреля 2021, 15:29 687
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На месте работают спасатели и медики
На месте работают спасатели и медики
Фото: actual
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В Запорожье в направлении к ж/д вокзалу “Запорожье-1” столкнулись маршрутка №67 и легковой автомобиль. В результате ДТП погибла пассажирка авто, также травмированы оба водителя и один из пассажиров маршрутки.

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание "Актуально".

В аварии погибла женщина-пассажир легковушки, 1981 г.р., травмы получили оба водителя и один пассажир маршрутки", - говорится в сообщении.

На данный момент на месте происшествия работают правоохранители, медики и спасатели, которые деблокируют пассажиров из покореженного в ДТП автомобиля.

На месте аварии образовалась пробка.

Напомним, в Днепре женщина попала под колеса автокрана.

ДТП авто маршрутки авария жертва

 
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