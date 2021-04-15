У Дніпрі жінка потрапила під колеса автокрана

Постраждала нині у лікарні

Постраждала нині у лікарні

Фото: Інформатор

У Дніпрі літня жінка потрапила під колеса автокрана МАЗ.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Інформатор".

Аварія сталася близько 10-ї ранку у четвер, 15 квітня, на перехресті вулиць Академіка Белелюбського і Павлова.

За словами водія, він не помітив жінку: зупинився на світлофорі, а коли продовжив рух, відчув, що когось збив. Жінка переходила дорогу просто перед кабіною крану, за попередньою інформацією - на червоний сигнал світлофора.

Постраждалу забрала "швидка" до 16-ї лікарні.

Нагадаємо, на Донеччині стався розрив трубопроводу, внаслідок чого у п'яти містах зупинили постачання води.