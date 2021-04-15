15:31  15 квітня
У Києві критична ситуація із забезпеченням COVID-лікарень киснем - Рубан
15:58  15 квітня
Влада вирішила максимально "закрутити гайки” українцям по субсидіях - ЗМІ
08:11  15 квітня
В ООС зафіксували 8 нових порушень режиму "тиші": де саме стріляли бойовики
UA | RU
UA | RU
15 квітня 2021, 15:47 103

У Дніпрі жінка потрапила під колеса автокрана

15 квітня 2021, 15:47 103
Читайте также на русском языке
Постраждала нині у лікарні
Постраждала нині у лікарні
Фото: Інформатор
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі літня жінка потрапила під колеса автокрана МАЗ.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Інформатор".

Аварія сталася близько 10-ї ранку у четвер, 15 квітня, на перехресті вулиць Академіка Белелюбського і Павлова.

За словами водія, він не помітив жінку: зупинився на світлофорі, а коли продовжив рух, відчув, що когось збив. Жінка переходила дорогу просто перед кабіною крану, за попередньою інформацією - на червоний сигнал світлофора.

Постраждалу забрала "швидка" до 16-ї лікарні.

Нагадаємо, на Донеччині стався розрив трубопроводу, внаслідок чого у п'яти містах зупинили постачання води.

Україна аварія Дніпро аварія будівництво

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Шевченко в судах, Вірастюк проти юристів: чим жив 87-й округ після оголошення результатів виборів
Каверзи Дубінського: чому не вдається переобрати голову Київської облради
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua