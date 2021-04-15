У Дніпрі жінка потрапила під колеса автокрана
Постраждала нині у лікарні
Постраждала нині у лікарні
У Дніпрі літня жінка потрапила під колеса автокрана МАЗ.
Про це пише RegioNews з посиланням на "Інформатор".
Аварія сталася близько 10-ї ранку у четвер, 15 квітня, на перехресті вулиць Академіка Белелюбського і Павлова.
За словами водія, він не помітив жінку: зупинився на світлофорі, а коли продовжив рух, відчув, що когось збив. Жінка переходила дорогу просто перед кабіною крану, за попередньою інформацією - на червоний сигнал світлофора.
Постраждалу забрала "швидка" до 16-ї лікарні.
Нагадаємо, на Донеччині стався розрив трубопроводу, внаслідок чого у п'яти містах зупинили постачання води.
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Шевченко в судах, Вірастюк проти юристів: чим жив 87-й округ після оголошення результатів виборів
Каверзи Дубінського: чому не вдається переобрати голову Київської облради