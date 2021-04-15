На Одещині під час одержання хабаря затримано посадовця водної поліції
Він хотів отримати 5 тисяч доларів за закриття кримінального провадження
Він хотів отримати 5 тисяч доларів за закриття кримінального провадження
На Одещині правоохоронці викрили під час одержання неправомірної вигоди начальника сектору водної поліції.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.
Правоохоронець вимагав та одержав хабар за непритягнення громадянина до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження за фактом захоплення земельної ділянки", - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішуються питання щодо оголошення поліцейському про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Нагадаємо, у Чернівцях затримали на пропозиції хабаря керівника перинатального центру, він запропонував чиновникам 12 тис. доларів, аби зберегти за собою керівну посаду.
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