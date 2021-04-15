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15 квітня 2021, 15:10 1047

На Херсонщині працівник вишу вимагав у поліцейського хабар

15 квітня 2021, 15:10 1047
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Керівник кафедри отримав 18 тис. грн за видачу диплома про здобуту вищу освіту
Керівник кафедри отримав 18 тис. грн за видачу диплома про здобуту вищу освіту
Фото з відкритих джерел
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На Херсонщині керівника кафедри одного з вишів підозрюють у тому, що він вимагав у поліцейського хабар за видачу диплома.

Як пише RegioNews, про це у Facebook повідомила поліція Херсонської області.

Зазначається, що викладач вимагав хабар від працівника поліції, який закінчив навчання в університеті та хотів отримати диплом за заочною формою навчання.

Керівник кафедри отримав 18 тис. грн за видачу диплома про здобуту вищу освіту у вказаному університеті. Гроші підозрюваний отримав на банківську картку. Нині картка вилучена, опечатана та долучена до матеріалів кримінального провадження як речовий доказ.

Наразі фігуранта затримано, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, на Одещині під час одержання хабаря затримано посадовця водної поліції.

Україна хабар поліція правоохоронці Херсонська область

 
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