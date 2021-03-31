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31 березня 2021, 10:59 343

Ремонтні роботи після аварії "Інтерсіті" під Запоріжжям завершили

31 березня 2021, 10:59 343
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Аварія сталася 29 березня
Аварія сталася 29 березня
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Під Запоріжжям 29 березня зійшов з рейок потяг "Інтерсіті". Через два дні завершили ремонтні роботи, контактну мережу і колії повністю відновлено.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Також повідомляється, що рейси пасажирських поїздів, зокрема "Інтерсіті+", слідують без затримок.

"Поїзд Hyundai Rotem поставлено на рейки, він прямує до депо базування в Києві для ретельної діагностики та початку відновлення", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що "Інтерсіті" міг зійти з рейок через проблеми зі шляхами. Машиністові довелося екстрено гальмувати, коли він помітив, що з колією щось не так.

Нагадаємо, 29 березня під Запоріжжям з рейок зійшов потяг Інтерсіті. Шість з дев'яти вагонів поїзда Київ-Запоріжжя зійшли з рейок за 50 кілометрів до кінцевої станції.

Згодом була названа попередня причина інциденту. Ввечері того ж дня "Укрзалізниця" відновила рух потягів між Запоріжжям і Дніпром.

Україна Укрзализныця поїзд аварія аварія

 
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