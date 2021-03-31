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31 марта 2021, 10:59 342

Ремонтные работы после аварии "Интерсити" под Запорожьем завершили

31 марта 2021, 10:59 342
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Авария произошла 29 марта
Авария произошла 29 марта
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Под Запорожьем 29 марта сошел с рельсов поезд "Интерсити". Через два дня завершили ремонтные работы, контактную сеть и пути полностью восстановлено.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Также сообщается, что рейсы пассажирских поездов, в частности "Интерсити+", следуют без задержек.

"Поезд Hyundai Rotem поставлено на рельсы, он направляется в депо базирования в Киеве для тщательной диагностики и начале восстановления", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Интерсити" мог сойти с рельсов из-за проблем с путями. Машинисту пришлось экстренно тормозить, когда он заметил, что с дорогой что-то не так.

Напомним 29 марта под Запорожьем с рельсов сошел поезд Интерсити. Шесть из девяти вагонов поезда Киев-Запорожье сошли с рельсов за 50 километров до конечной станции.

Впоследствии названа предварительная причина инцидента. Вечером того же дня "Укрзализныця" возобновила движение поездов между Запорожьем и Днепром.

Украина Укрзализныця поезд аварія авария

 
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