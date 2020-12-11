Штепа на першому засіданні міськради Слов'янська вляпалася у скандал: її хочуть позбавити мандата
Сьогодні, 11 грудня, на першу сесію новообраної міської ради Слов'янська прибула з пневмонією обвинувачена у сепаратизмі ексмер міста Неля Штепа, яка увійшла до фракції "Партії миру і розвитку".
Про це RegioNews з посиланням на "Новини Донбасу".
Наголошується, що між першим і другим туром виборів мера Слов'янська всередині "Партії миру і розвитку" стався скандал: Штепа підтримала кандидатуру від ОПЗЖ Павла Придворова. При цьому її партія підтримувала кандидата від "Опозиційного блоку" Вадима Ляха, який переобрався на другий термін. Після цього "Партія миру і розвитку" зробила заяву, в якій повідомила, що виключає Штепу зі своїх лав. Також партія ініціювала процедуру відкликання Штепи — позбавлення її депутатського мандата.
Коментуючи сьогодні питання можливості позбавлення мандата, Штепа наголосила, що заяви "Партії миру і розвитку" не було.
"Це не заява від партії. Партія має хороших адвокатів і юристів, вони б ніколи цього не написали. Я знаю, що це була провокація моїх опонентів", — сказала вона.
Штепа додала: "Я — депутат міської ради, ви це побачили. Більше на цю тему я говорити не хочу".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Неля Штепа програла вибори мера, але пройшла у міськраду слов'янська.