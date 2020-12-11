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11 грудня 2020, 18:27 2

Штепа на першому засіданні міськради Слов'янська вляпалася у скандал: її хочуть позбавити мандата

11 грудня 2020, 18:27 2
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Виявляється, Штепа підтримала кандидатуру від ОПЗЖ Павла Придворова, тоді як її партія підтримувала кандидата від "Опозиційного блоку" Вадима Ляха
Виявляється, Штепа підтримала кандидатуру від ОПЗЖ Павла Придворова, тоді як її партія підтримувала кандидата від "Опозиційного блоку" Вадима Ляха
Фото з відкритих джерел
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Сьогодні, 11 грудня, на першу сесію новообраної міської ради Слов'янська прибула з пневмонією обвинувачена у сепаратизмі ексмер міста Неля Штепа, яка увійшла до фракції "Партії миру і розвитку".

Про це RegioNews з посиланням на "Новини Донбасу".

Наголошується, що між першим і другим туром виборів мера Слов'янська всередині "Партії миру і розвитку" стався скандал: Штепа підтримала кандидатуру від ОПЗЖ Павла Придворова. При цьому її партія підтримувала кандидата від "Опозиційного блоку" Вадима Ляха, який переобрався на другий термін. Після цього "Партія миру і розвитку" зробила заяву, в якій повідомила, що виключає Штепу зі своїх лав. Також партія ініціювала процедуру відкликання Штепи — позбавлення її депутатського мандата.

Коментуючи сьогодні питання можливості позбавлення мандата, Штепа наголосила, що заяви "Партії миру і розвитку" не було.

"Це не заява від партії. Партія має хороших адвокатів і юристів, вони б ніколи цього не написали. Я знаю, що це була провокація моїх опонентів", — сказала вона.

Штепа додала: "Я — депутат міської ради, ви це побачили. Більше на цю тему я говорити не хочу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Неля Штепа програла вибори мера, але пройшла у міськраду слов'янська.

вибори Донбас Україна Місцеві вибори Слов`янськ
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