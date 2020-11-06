На Київщині ліквідували потужну нарколабораторію

Злочинці під керівництвом громадянки РФ виготовляли близько 100 кг метадону щомісячно

Злочинці під керівництвом громадянки РФ виготовляли близько 100 кг метадону щомісячно

Фото з відкритих джерел

Правоохоронці викрили і затримали злочинну групу, що організувала нарколабораторію з виготовлення психотропних речовин, які збувала в Україні і за кордоном. Оціночка вартість вилученого - 50 мільйонів гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Учасників злочинної групи, які організували діяльність потужної нарколабораторії з виготовлення метадону та збували його на території України та країн близького зарубіжжя, викрили та затримали Київська міська прокуратура спільно з працівниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції та слідчими поліції Києва.

Згідно з матеріалами слідства, на початку літа 2020 року 50-річна громадянка Російської Федерації разом із спільниками – громадянами України та громадянкою РФ організували на території Київської області діяльність високотехнологічної лабораторії з виготовлення психотропних речовин.

35 КГ МЕТАДОНУ ТА 1 ТОННА ПРЕКУРСОРІВ - НА КИЇВЩИНІ ЛІКВІДОВАНО ПОТУЖНУ НАРКОЛАБОРАТОРІЮ Київською міською... Posted by Київська міська прокуратура on Friday, November 6, 2020

Спільники виготовляли метадон, а мешканка Російської Федерації здійснювала загальне керування та налагоджувала канали збуту виготовленого "товару" в Україні, Росії та Білорусі.

Потужність нарколабораторії дозволяла виготовляти близько 100 кг метадону щомісячно, що еквівалентно 800 тис. доз для роздрібного продажу.

За місцем проживання учасників злочинної групи та в приміщенні, де здійснювався синтез наркотичного засобу метадон, проведені обшуки.

Вилучено близько 35 кг метадону, близько 1 тонни прекурсорів, достатніх для виготовлення понад 250 кг метадону, понад 250 кг хімічних сполук, близько 500 одиниць обладнання (колби, пробірки, мірні стакани, холодильники, реактори), гроші в сумі 35 тис. доларів США та інші речові докази.

Оціночна вартість вилученого становить близько 50 млн гривень. На вилучені речові докази та майно учасників злочинної організації буде накладено арешт. Трьох учасників злочинної групи затримано, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 4 листопада у злочинця, затриманого у Києві, вилучили кокаїну на 15 млн грн.