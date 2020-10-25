Экзит-пол: Владимир Буряк побеждает на выборах в Запорожье

Действующий градоначальник набрал убедительных 60% голосов избирателей

Действующий градоначальник набрал убедительных 60% голосов избирателей

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В Запорожье действующий городской голова Владимир Буряк уверенно побеждает на выборах мэра, а его партия «Еднання» лидирует на выборах в городской и областной советы.