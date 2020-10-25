Экзит-пол: Владимир Буряк побеждает на выборах в Запорожье
Действующий градоначальник набрал убедительных 60% голосов избирателей
Действующий градоначальник набрал убедительных 60% голосов избирателей
В Запорожье действующий городской голова Владимир Буряк уверенно побеждает на выборах мэра, а его партия «Еднання» лидирует на выборах в городской и областной советы.
Муниципальный телеканал Z провел экзит-пол, опросив 8200 человек на 149 избирательных участках во всех районах Запорожья, передает RegioNews.
По данным экзит-пола предварительные результаты выборов в мэры Запорожья выглядят так:
- Владимир Буряк 60,6%
- Виталий Тишечко 14,8%
- Валерий Прозапас 11,4%
- Виталий Рябцев 3,6%
Результаты экзит-пола по выборам в Запорожский горсовет:
- Партия Буряка "Еднання" 25,2%
- "Слуга народа" 18,9%
- ОПЗЖ 14,8%
- "Европейская солидарность" 13,4%
- "Новая политика" 4,5%
- Партия Шария 4,3%
Результаты экзит-пола по выборам в Запорожский областной совет:
- Партия Буряка "Еднання" 24,4%,
- "Слуга народа" - 19,6%,
- ОПЗЖ 15,5%,
- "Европейская Солидарность" – 13,5%.
- "Новая политика" 4,9%
- Партія Шария - 4,7%
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