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25 октября 2020, 21:28 24

Экзит-пол: Владимир Буряк побеждает на выборах в Запорожье

25 октября 2020, 21:28 24
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Действующий градоначальник набрал убедительных 60% голосов избирателей
Действующий градоначальник набрал убедительных 60% голосов избирателей
Фото из открытых источников
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В Запорожье действующий городской голова Владимир Буряк уверенно побеждает на выборах мэра, а его партия «Еднання» лидирует на выборах в городской и областной советы.

Муниципальный телеканал Z провел экзит-пол, опросив 8200 человек на 149 избирательных участках во всех районах Запорожья, передает RegioNews.

По данным экзит-пола предварительные результаты выборов в мэры Запорожья выглядят так:

  • Владимир Буряк 60,6%
  • Виталий Тишечко 14,8%
  • Валерий Прозапас 11,4%
  • Виталий Рябцев 3,6%

Результаты экзит-пола по выборам в Запорожский горсовет:

  • Партия Буряка "Еднання" 25,2%
  • "Слуга народа" 18,9%
  • ОПЗЖ 14,8%
  • "Европейская солидарность" 13,4%
  • "Новая политика" 4,5%
  • Партия Шария 4,3%

Результаты экзит-пола по выборам в Запорожский областной совет:

  • Партия Буряка "Еднання" 24,4%,
  • "Слуга народа" - 19,6%,
  • ОПЗЖ 15,5%,
  • "Европейская Солидарность" – 13,5%.
  • "Новая политика" 4,9%
  • Партія Шария - 4,7%

Напомним, экзит-пол: во Львове судьба мэрского кресла будет решаться во втором туре .

выборы мэр облсовет горсовет Запорожье Буряк Владимир экзит-пол
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