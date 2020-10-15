В Запорожье обстреляли авто кандидата в депутаты городского совета

Пострадавших нет, в автомобиле повреждено правое пассажирское окно

Пострадавших нет, в автомобиле повреждено правое пассажирское окно

Фото: Нацполиция Украины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Запорожской области.

15 октября около 18-20 в дежурную часть Коммунарского отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от кандидата в депутаты городского совета, 1965 года рождения о том, что на улице Приватной неизвестный из неустановленного предмета осуществила выстрел в сторону ее автомобиля "Фольксваген Кадди".

В ходе проведения первоочередных мероприятий личность нарушителя установили. Им оказался местный житель 1979 года рождения.

Во время проведения осмотра его домовладения по улице Частной изъята пневматическая винтовка, из которой, по предварительным данным, поврежден автомобиль кандидата в депутаты.

Оружие будет направлено на проведение экспертного исследования, а его владельца доставили до Коммунарского отделения полиции для дачи объяснений.

Решается вопрос правовой квалификации указанного события.

Напомним, В Одессе полиция разоблачила "сетку" подкупа избирателей.