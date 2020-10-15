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15 жовтня 2020, 18:00 2

Справа на мільйон: Чиновника Дніпропетровської митниці підозрюють у завданні масштабних збитків

15 жовтня 2020, 18:00 2
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Він підозрюється у зловживанні службовим становищем
Він підозрюється у зловживанні службовим становищем
Фото: ДБР
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Начальнику одного з митних постів Дніпропетровської митниці повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем, що завдало збитків на понад мільйон гривень.

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, повідомили про підозру начальнику одного з митних постів Дніпропетровської митниці Держмитслужби. За даними слідства, підозрюваний, зловживаючи службовим становищем та діючи в інтересах приватних підприємств, надавав вказівки щодо здійснення митного оформлення зернової продукції сумнівного походження", - повідомили у Бюро.

Зазначається, що в результаті злочинних дій посадовця, державі завдано збитків на загальну суму понад 1 мільйон гривень.

Зазначається, що начальнику митного посту повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, що спричинило збитки. Наголошується, що наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вказано, що процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура. Оперативний супровід — УСБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, на Запорізькій митниці викрили корупційну схему експорту зерна.

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