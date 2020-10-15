На Хмельниччині кандидат у депутати приладнав дитячий майданчик на околиці цвинтаря
У селі Грузевиця Хмельницької області кандидат у депутати поставив дитячий майданчик на території кладовища.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав місцевий активіст Андрій Попик, інформує RegioNews.
Дитячий майданчик на кладовищі!
Коли я думаю, що мене вже нічим не здивуєш на виборах, і тут бабах!
В с. Грузевиця, невідомий кандидат ставить дитячий майданчик на частині цвинтаря (чи прилеглої до нього території). Бігом розчищаються кущі, бігом ставиться паркан, щоб хоч якось відмежувати правнуків від прадідів.
З табличкою "БУДУЄМО МАЙБУТНЄ ПОРУЧ ОДИН ОДНОГО" ", - розповів громадський активіст.
Андрій Попик зауважив, що кандидати нині стали хитрішими і грамотнішими, бо ж напряму тепер не вказують, чия то партія або кандидат проявили передвиборний креатив. Тому, аби дізнатися, хто ж цей невідомий благодійник, громадський активіст хоче особисто відвідати відкриття об`єкта.
Дуже прошу місцевих, як будете знати коли урочисте відкриття майданчика - повідомте. Хочу особисто відвідати це свято, поглянути на щасливих діток, і взнати хто ж цей анонімний благодійник, з таким витонченим почуттям гумору...", - підсумував Попик.
Дитячий майданчик на кладовищі! :) Коли я думаю, що мене вже нічим не здивуєш на виборах, і тут бабах! в с. Грузевиця,...Опубліковано Andriy Popyk Четвер, 15 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, на Черкащині кандидат у депутати споював виборців горілкою.