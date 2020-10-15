На Хмельниччині кандидат у депутати приладнав дитячий майданчик на околиці цвинтаря

Про це на своїй сторінці у Facebook написав місцевий активіст Андрій Попик, інформує RegioNews.

Дитячий майданчик на кладовищі!

Коли я думаю, що мене вже нічим не здивуєш на виборах, і тут бабах!

В с. Грузевиця, невідомий кандидат ставить дитячий майданчик на частині цвинтаря (чи прилеглої до нього території). Бігом розчищаються кущі, бігом ставиться паркан, щоб хоч якось відмежувати правнуків від прадідів.

З табличкою "БУДУЄМО МАЙБУТНЄ ПОРУЧ ОДИН ОДНОГО" ", - розповів громадський активіст.