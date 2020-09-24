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24 вересня 2020, 12:46 3

З 1 жовтня в Запорізькій ОДА скоротять відразу 60 посад

24 вересня 2020, 12:46 3
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Голова ОДА Віталій Боговін розпорядився провести оптимізацію структури ОДА
Голова ОДА Віталій Боговін розпорядився провести оптимізацію структури ОДА
Фото з відкритих джерел
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У рамках реформи децентралізації в структурі Запорізької ОДА відбудеться ряд змін, у тому числі, буде істотно скорочено штатну чисельність працівників.

Про це стало відомо з розпорядження голови Запорізької ОДА Віталія Боговіна, пише RegioNews.

У Запорізькій ОДА з 1 жовтня змінюється штатна чисельність структурних підрозділів ОДА в рамках оптимізації. Так, під скорочення потрапили 60 штатних одиниць з різних департаментів та управлінь і водночас ще 29 одиниць введуть додатково.

Буде переформатування, планується оптимізація, яка передбачає скорочення вакантних посад, які не були заповнені протягом року", - пояснили в ОДА.

Нагадаємо, раніше штат Вінницької ОДА скоротили на 10%.

звільнення ОДА Запоріжжя посада Боговін Віталій
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