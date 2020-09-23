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23 вересня 2020, 12:32 7

У Запорізькій ОДА анонсували скорочення кількості працівників

23 вересня 2020, 12:32 7
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Найбільше чиновників звільнять із департаменту охорони здоров’я
Найбільше чиновників звільнять із департаменту охорони здоров’я
Фото: zoda.gov.ua
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З 1 жовтня у підрозділах Запорізької обласної державної адміністрації заплановане скорочення штатної чисельності працівників.

Про це йдеться у розпорядженні голови Запорізької ОДА Віталія Боговіна, передає RegioNews.

Зокрема, скоротити штатну чисельність планується в департаментах агропромислового розвитку та захисту довкілля, охорони здоров’я, промисловості та розвитку інфраструктури, а також освіти і науки.

Найбільше працівників - 11, звільнять із департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА. Всього скоротять 29 штатних одиниць.

Нагадаємо, у Запоріжжі зафіксували масову зміну виборчих адрес, громадянам пропонували за це грошову винагороду.

звільнення чиновники ОДА Запоріжжя Віталій Боговін
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