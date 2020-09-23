У Запорізькій ОДА анонсували скорочення кількості працівників
Найбільше чиновників звільнять із департаменту охорони здоров’я
Найбільше чиновників звільнять із департаменту охорони здоров’я
З 1 жовтня у підрозділах Запорізької обласної державної адміністрації заплановане скорочення штатної чисельності працівників.
Про це йдеться у розпорядженні голови Запорізької ОДА Віталія Боговіна, передає RegioNews.
Зокрема, скоротити штатну чисельність планується в департаментах агропромислового розвитку та захисту довкілля, охорони здоров’я, промисловості та розвитку інфраструктури, а також освіти і науки.
Найбільше працівників - 11, звільнять із департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА. Всього скоротять 29 штатних одиниць.
Нагадаємо, у Запоріжжі зафіксували масову зміну виборчих адрес, громадянам пропонували за це грошову винагороду.
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