У Запорізькій ОДА анонсували скорочення кількості працівників

Найбільше чиновників звільнять із департаменту охорони здоров’я

Найбільше чиновників звільнять із департаменту охорони здоров’я

Фото: zoda.gov.ua

З 1 жовтня у підрозділах Запорізької обласної державної адміністрації заплановане скорочення штатної чисельності працівників.

Про це йдеться у розпорядженні голови Запорізької ОДА Віталія Боговіна, передає RegioNews.

Зокрема, скоротити штатну чисельність планується в департаментах агропромислового розвитку та захисту довкілля, охорони здоров’я, промисловості та розвитку інфраструктури, а також освіти і науки.

Найбільше працівників - 11, звільнять із департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА. Всього скоротять 29 штатних одиниць.

Нагадаємо, у Запоріжжі зафіксували масову зміну виборчих адрес, громадянам пропонували за це грошову винагороду.