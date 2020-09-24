С 1 октября в Запорожской ОГА сократят сразу 60 должностей
Глава ОГА Виталий Боговин распорядился провести оптимизацию структуры ОГА
Глава ОГА Виталий Боговин распорядился провести оптимизацию структуры ОГА
В рамках реформы децентрализации в структуре Запорожской ОГА произойдёт ряд изменений, в том числе, будет существенно сокращена штатная численность сотрудников.
Об этом стало известно из распоряжения главы Запорожской ОГА Виталия Боговина, пишет RegioNews.
В Запорожской ОГА с 1 октября меняется штатная численность структурных подразделений ОГА в рамках оптимизации. Так под сокращение попали 60 штатных единиц из разных департаментов и управлений и в то же время еще 29 единиц введут дополнительно.
Будет переформатирование, планируется оптимизация, которая предусматривает сокращение вакантных должностей, которые не были заполнены на протяжении года", - объяснили в ОГА.
Напомним, ранее штат Винницкой ОГА сократили на 10%.
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