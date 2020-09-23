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23 вересня 2020, 15:08 7

Кабмін погодив низку кадрових призначень у регіонах

23 вересня 2020, 15:08 7
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Погодили заступників голів чотирьох ОДА
Погодили заступників голів чотирьох ОДА
Фото з відкритих джерел
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Уряд погодив призначення заступників голів ОДА у Запорізькій, Миколаївській, Полтавській і Кіровоградській областях

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, пише RegioNews.

Зокрема погоджено призначення:

  • Кардаша Віталія Анатолійовича - заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.
  • Жалдака Валерія Олександровича - першим заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.
  • Шеремета Сергія Вікторовича - заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.
  • Решетілова Георгія Олександровича - першим заступником голови Миколаївської обласної державної адміністрації.
  • Бабіча Богдана Юрійовича - заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації.

На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: призначити (проєктами розпоряджень Кабінету...

Опубліковано Vasyl Mokan - public page Середа, 23 вересня 2020 р.

Нагадаємо, раніше Полтавщина, Запоріжжя та Херсонщина отримали нових прокурорів області .

Кабмін Миколаївська ОДА призначення кадри заступник Полтавська область ОДА Запоріжжя Кіровоградська область голова
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