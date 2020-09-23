Кабмін погодив низку кадрових призначень у регіонах

Погодили заступників голів чотирьох ОДА

Погодили заступників голів чотирьох ОДА

Фото з відкритих джерел

Уряд погодив призначення заступників голів ОДА у Запорізькій, Миколаївській, Полтавській і Кіровоградській областях

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, пише RegioNews.

Зокрема погоджено призначення:

Кардаша Віталія Анатолійовича - заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Жалдака Валерія Олександровича - першим заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Шеремета Сергія Вікторовича - заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Решетілова Георгія Олександровича - першим заступником голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

Бабіча Богдана Юрійовича - заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, раніше Полтавщина, Запоріжжя та Херсонщина отримали нових прокурорів області .