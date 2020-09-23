Кабмін погодив низку кадрових призначень у регіонах
Погодили заступників голів чотирьох ОДА
Погодили заступників голів чотирьох ОДА
Уряд погодив призначення заступників голів ОДА у Запорізькій, Миколаївській, Полтавській і Кіровоградській областях
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, пише RegioNews.
Зокрема погоджено призначення:
- Кардаша Віталія Анатолійовича - заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.
- Жалдака Валерія Олександровича - першим заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.
- Шеремета Сергія Вікторовича - заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.
- Решетілова Георгія Олександровича - першим заступником голови Миколаївської обласної державної адміністрації.
- Бабіча Богдана Юрійовича - заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації.
На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: призначити (проєктами розпоряджень Кабінету...Опубліковано Vasyl Mokan - public page Середа, 23 вересня 2020 р.
Нагадаємо, раніше Полтавщина, Запоріжжя та Херсонщина отримали нових прокурорів області .
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