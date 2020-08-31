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31 серпня 2020, 18:26 1

Кандидати в міські голови Дніпра і Одеси від "Слуги народу" не змогли виголосити промову українською

31 серпня 2020, 18:26 1
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Комік Олег Філімонов не зміг сказати українською жодного слова
Комік Олег Філімонов не зміг сказати українською жодного слова
Фото: Facebook
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Сергій Риженко і Олег Філімонов, які балотуються у мери Дніпра та Одеси від "Слуги народу", не змогли виступити на з'їзді партії державною мовою

Про це пише RegioNews.

Риженко розпочав і закінчив свій виступ українською, виголосивши державною мовою кілька фраз. Філімонов же не зумів сказати навіть цього, послуговуючись виключно російською мовою.

Нагадаємо, сьогодні стали відомі всі кандидати в мери обласних центрів від "Слуги народу"

Також в "Слузі народу" розповіли, чому представили не всіх кандидатів у мери великих міст

Одеса Слуга народа партія Дніпро українська мова Кандидат Олег Філімонов
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