Кандидати в міські голови Дніпра і Одеси від "Слуги народу" не змогли виголосити промову українською

Комік Олег Філімонов не зміг сказати українською жодного слова

Комік Олег Філімонов не зміг сказати українською жодного слова

Фото: Facebook

Сергій Риженко і Олег Філімонов, які балотуються у мери Дніпра та Одеси від "Слуги народу", не змогли виступити на з'їзді партії державною мовою