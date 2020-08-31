Кандидати в міські голови Дніпра і Одеси від "Слуги народу" не змогли виголосити промову українською
Комік Олег Філімонов не зміг сказати українською жодного слова
Комік Олег Філімонов не зміг сказати українською жодного слова
Сергій Риженко і Олег Філімонов, які балотуються у мери Дніпра та Одеси від "Слуги народу", не змогли виступити на з'їзді партії державною мовою
Про це пише RegioNews.
Риженко розпочав і закінчив свій виступ українською, виголосивши державною мовою кілька фраз. Філімонов же не зумів сказати навіть цього, послуговуючись виключно російською мовою.
Нагадаємо, сьогодні стали відомі всі кандидати в мери обласних центрів від "Слуги народу"
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