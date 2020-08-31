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31 августа 2020, 18:42 2

На Запорожье "Слуги народа" объявили праймериз среди кандидатов в советы всех уровней

31 августа 2020, 18:42 2
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Участие в праймериз сможет принять любой гражданин Украины, который имеет право быть избранным в соответствии с требованиями действующего законодательства в не более чем трех различных советов.

Об этом заявили в запорожском отделения политической партии "Слуга Народа" во время запуска праймериз 31 августа, пишет RegioNews со ссылкой на страницу местного отделения в Facebook.

Политическая партия "Слуга Народа" стремится кардинально изменить подход к формированию власти на местах. Поэтому команда "Слуги Народа" в Запорожской области запускает праймериз, чтобы открыть возможность каждому приобщиться к избранию активных, неравнодушных людей, которые станут кандидатами на выборах. Праймериз дают возможность представлять свои общины во власти людям, которые имеют новые, эффективные, открытые подходы к работе", - рассказал руководитель Запорожского отделения "Слуг народа" Виталий Боговин.

Как пояснили в организации, праймериз — внутренние рейтинговые соревнования между претендентами в кандидаты в депутаты Запорожского городского и областного советов и кандидаты на глав общин от политической партии "Слуга Народа. Для этого отработана система сбора заявок претендентов и голосования за них.

Открытые данные будут обрабатываться в Прозрачном офисе, публично продемонстрированы всем, кто примет участие в праймериз", — сказал Виталий Боговин и добавил, что праймериз будут проводиться и онлайн, и офлайн.

Сегодня в Запорожье презентовали праймериз нового формата. Нам всегда было трудно достучаться до власти. На местах ее...

Опубликовано Слуга Народа — Запорожье Понедельник, 31 августа 2020 г.

Напомним, кандидаты в городские головы Днепра и Одессы от "Слуги народа" не смогли произнести речь на украинском.

выборы Слуга народа Запорожье праймериз Кандидат Боговин Виталий
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