В Івано-Франківську через дощі відбулося підтоплення вулиць міста

А в Закарпатській області через негоду знову підтоплені деякі села

А в Закарпатській області через негоду знову підтоплені деякі села

Фото: ДСНС

В Івано-Франківську через сильні дощі відбулися підтоплення ділянок доріг, підвальних приміщень та кафе міста.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок дощів спостерігаються ускладнення руху на деяких ділянках автодоріг. Так, під Пасичнянским мостом сьогодні застряг автомобіль, але працівники служби порятунку прийшли водієві на допомогу та витягли його з скрутній ситуації", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в ДСНС Закарпатської області, в регіоні опади призвели до підтоплень окремих населених пунктів в гірських районах.

Внаслідок проходження короткочасних злив відбулося різке підняття рівнів води в гірських потічках та річках. Як наслідок, в області підтоплено ряд населених пунктів, зруйновані містки та берегоукріплення”, - повідомляють рятувальники.

Зокрема, у селі Скотарське Воловецького району знищено 1 та пошкоджено 3 містки, ускладнено сполучення із 36 дворогосподарствами. Наразі триває робота над ліквідацією наслідків негоди.

Нагадаємо, на Прикарпатті планують розробити протипаводкову програму.