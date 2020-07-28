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28 липня 2020, 10:16 3

Повалені дерева, зірвані дахи: рятувальники Хмельниччини ліквідували наслідки негоди

28 липня 2020, 10:16 3
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Обійшлося без жертв та травмувань
Обійшлося без жертв та травмувань
Фото: з відкритих джерел
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У Хмельницькому внаслідок негоди, яка супроводжувалася шквальним вітром 20 м/с, сталося підтоплення присадибних ділянок та приватних домоволодінь. Через сильний вытер знесло дах з двоповерхового приватного житлового будинку, внаслідок чого вода просочилася до кімнат.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС області.

Було надано допомогу щодо часткової реставрації даху будинку та перекрито пошкоджені ділянки гідроізоляційною плівкою", — йдеться в повідомленні.

Орієнтовна площа руйнувань склала близько 50 квадратних метрів.

Ще один випадок стався на вулиці Проскурівській в обласному центрі. Там внаслідок сильного пориву вітру впало дерево на 4-поверховий житловий будинок.

Рятувальникам довелося розкряжовувати повалені дерева які перекривали рух автотранспорту між селами Сахнівці та Махнівці Ізяславського району, та в обласному центру на вулицях: Козацька та Заводська.

Злива спричинила підтоплення присадибних ділянок та приватних домогосподарств у селі Вівся Чемеровецького району та в обласному центрі на вулицях Плоска, Курчатова, Кооперативна, а також на провулку Дальньому. Крім цього, на вулиці Курчатова 4/3 надмірні опади спричинили підтоплення навчально-виховного комплексу №7.

Нагадаємо, на Прикарпатті планують розробити протипаводкову програму.

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