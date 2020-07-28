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28 июля 2020, 20:02 1

В курортной Кирилловке затопило 10 баз отдыха

28 июля 2020, 20:02 1
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Спасатели откачивают воду, а отдыхающие добираются к пляжу по колено в воде
Фото: ГСЧС
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Из-за сильного ливня на запорожском курорте затопило 10 баз отдыха на Федотовой кофе. Уровень воды поднялся от 25 до 30 см.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Больше всего досталось базам отдыха, которые находятся в низине в нескольких десятках метров от береговой линии. Подобная ситуация наблюдается практически каждый год после выпадения сильных осадков, отмечают спасатели.

Напомним, вчера в Ивано-Франковске из-за дождей произошло подтопление улиц города. А в Закарпатской области из-за непогоды снова подтоплены некоторые села.

ГСЧС Запорожье Наводнение Дожди Кириловка
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