В курортной Кирилловке затопило 10 баз отдыха
Спасатели откачивают воду, а отдыхающие добираются к пляжу по колено в воде
Спасатели откачивают воду, а отдыхающие добираются к пляжу по колено в воде
Из-за сильного ливня на запорожском курорте затопило 10 баз отдыха на Федотовой кофе. Уровень воды поднялся от 25 до 30 см.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ ГСЧС в Запорожской области.
Больше всего досталось базам отдыха, которые находятся в низине в нескольких десятках метров от береговой линии. Подобная ситуация наблюдается практически каждый год после выпадения сильных осадков, отмечают спасатели.
Напомним, вчера в Ивано-Франковске из-за дождей произошло подтопление улиц города. А в Закарпатской области из-за непогоды снова подтоплены некоторые села.
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