На курортах Херсонщини на Covid-19 тестують персонал баз відпочинку
Персонал пансіонатів та баз відпочинку на морських курортах Херсонської області тестують на коронавірус. Вже проведено 40 ПЛР-тестувань.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Херсонської ОДА Віктор Короленко, передає RegioNews.
Це дозволить контролювати поширення вірусу COVID-19 в області, своєчасно виявляти хворих, реагувати і створювати умови для безпечного відпочинку гостей та жителів нашої області", - зазначив він.
За словами Короленко, роботу в цьому напрямку почали ще з минулого тижня.
Вже проведено 40 тестів методом ПЛР, працівників баз відпочинку с. Залізний Порт, результат негативний, вірус COVID - 19 не виявлено. Продовжуємо працювати", - резюмував він.
Безпечний відпочинок, це ті що турбує кожну батьківщину, особливо під час пандемії. Тому за ініціативою Департаменту...Опубліковано Віктором Короленком Понеділок, 6 липня 2020 р.
Раніше повідомлялося, що за минулу добу коронавірусом в Україні заразилися 543 людини. Загальна кількість заражених становить 49 043 осіб.