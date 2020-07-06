На курортах Херсонщини на Covid-19 тестують персонал баз відпочинку

Це дозволить контролювати поширення вірусу

Це дозволить контролювати поширення вірусу

Фото: Facebook Віктора Короленко

Персонал пансіонатів та баз відпочинку на морських курортах Херсонської області тестують на коронавірус. Вже проведено 40 ПЛР-тестувань.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Херсонської ОДА Віктор Короленко, передає RegioNews.

Це дозволить контролювати поширення вірусу COVID-19 в області, своєчасно виявляти хворих, реагувати і створювати умови для безпечного відпочинку гостей та жителів нашої області", - зазначив він.

За словами Короленко, роботу в цьому напрямку почали ще з минулого тижня.

Вже проведено 40 тестів методом ПЛР, працівників баз відпочинку с. Залізний Порт, результат негативний, вірус COVID - 19 не виявлено. Продовжуємо працювати", - резюмував він.

Безпечний відпочинок, це ті що турбує кожну батьківщину, особливо під час пандемії. Тому за ініціативою Департаменту... Опубліковано Віктором Короленком Понеділок, 6 липня 2020 р.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу коронавірусом в Україні заразилися 543 людини. Загальна кількість заражених становить 49 043 осіб.