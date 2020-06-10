П`яний радник мера Запоріжжя скоїв ДТП

У крові Володимира Кияниці виявили 1,8 проміле алкоголю

У крові Володимира Кияниці виявили 1,8 проміле алкоголю

Фото: Олександр Строкін

У Вознесенівському районі Запоріжжя радник мера Володимир Кияниця втрапив в аварію. Після перевірки нарколога з’ясувалося, що в його крові 1,8 проміле алкоголю.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер запорізьких Нацдружин Олександр Строкін, пише RegioNews.

70-річний Кияниця за кермом Toyota Avensis скоїв ДТП вчора, 9 червня, о 19.35 у Вознесенівському районі Запоріжжя.

В мережі опубліковано відео, на якому поліцейський зачитує Кияниці протокол. П’яний винуватець ДТП підтверджує, що працює в Запорізькій міськраді.

Жертв і потерпілих в автопригоді немає. На п’яного водія склали адмінпротокол за кермування у нетверезому стані.

Советник Буряка Кияница Владимир Васильевич алкогольном опьянение (1,8прм) совершил ДТП. Опубліковано Александром Строкиним Вівторок, 9 червня 2020 р.

Відомо, що Кияниця 5 років очолював Дніпровську РДА Запоріжжя, балотувався у мери міста, а нині є радником міського голови Володимира Буряка.

Нгадаємо, вчора у Харкові нетверезий ексрадник міського голови Геннадія Кернеса спричинив ДТП з чотирма потерпілими.