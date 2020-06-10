Пьяный советник мэра Запорожья совершил ДТП

В крови Владимира Кияницы обнаружили 1,8 промилле алкоголя

В крови Владимира Кияницы обнаружили 1,8 промилле алкоголя

Фото: Александр Строкин

В Вознесеновском районе Запорожье советник мэра Владимир Кияница попал в аварию. После проверки нарколога выяснилось, что в его крови 1,8 промилле алкоголя.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер запорожских Нацдружин Александр Строкин, пишет RegioNews.

70-летний Кияница за рулем Toyota Avensis совершил ДТП вчера, 9 июня, в 19.35 в Вознесеновском районе Запорожье.

В сети опубликовано видео, на котором полицейский зачитывает Кияницы протокол. Пьяный виновник ДТП подтверждает, что работает в Запорожском горсовете.

Жертв и пострадавших в проишествии нет. На пьяного водителя составили админпротокол за вождение в нетрезвом состоянии.

Советник Свеклы Кияница Владимир Васильевич алкогольном опьянение (1,8 бдм) совершил ДТП. Опубликовано Александром Строкиним Вівторок, 9 июня 2020 года.

Известно, что Кияница 5 лет возглавлял Днепровскую РГА Запорожье, баллотировался в мэры города, а ныне является советником городского головы Владимира Буряка.

Нгадаємо, вчера в Харькове нетрезвый ексрадник городского головы Геннадия Кернеса стал причиной ДТП с четырьмя пострадавшими.