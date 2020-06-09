Ткаченко назвав "слуг народу", які візьмуть участь в праймеріз на мера Києва

Троє нардепів поборються за крісло мера столиці

Троє нардепів поборються за крісло мера столиці

Фото: з відкритих джерел

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що у праймеріз партії "Слуга народу" для висунення в кандидати на посаду мера Києва погодилися брати участь нардепи Микола Тищенко, Олександр Дубинський і Олександр Качура.

Про це він розповів в інтерв'ю LB, інформує RegioNews.

Вже три людини погодилися - Тищенко, Дубинський і Качура. Це повинен бути той, хто зможе перемогти чинного мера і сприяти тому, щоб фракція "Слуги народу" в Київраді була найбільшою і найвпливовішою", – сказав Ткаченко.



За його словами, виборці СН в першу чергу будуть голосувати за тих, кого партія висуне.

Нагадаємо, Віталій Кличко офіційно підтвердив наміри балотуватися в мери Києва. Він вже сформував передвиборний штаб.