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09 червня 2020, 11:22 6

Ткаченко назвав "слуг народу", які візьмуть участь в праймеріз на мера Києва

09 червня 2020, 11:22 6
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Троє нардепів поборються за крісло мера столиці
Фото: з відкритих джерел
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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що у праймеріз партії "Слуга народу" для висунення в кандидати на посаду мера Києва погодилися брати участь нардепи Микола Тищенко, Олександр Дубинський і Олександр Качура.

Про це він розповів в інтерв'ю LB, інформує RegioNews.

Вже три людини погодилися - Тищенко, Дубинський і Качура. Це повинен бути той, хто зможе перемогти чинного мера і сприяти тому, щоб фракція "Слуги народу" в Київраді була найбільшою і найвпливовішою", – сказав Ткаченко.

За його словами, виборці СН в першу чергу будуть голосувати за тих, кого партія висуне.

Нагадаємо, Віталій Кличко офіційно підтвердив наміри балотуватися в мери Києва. Він вже сформував передвиборний штаб.

мер Київ праймеріз Слуга народа Олександр Ткаченко
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