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09 червня 2020, 14:12 10

У Києві п'яний чоловік викрав автомобіль посла і влаштував ДТП

09 червня 2020, 14:12 10
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За зовнішніми ознаками молодий чоловік був у стані сп'яніння
За зовнішніми ознаками молодий чоловік був у стані сп'яніння
Фото: Facebook
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У Києві правоохоронці затримали п'яного хлопця 21 року, який викрав машину посла іншої держави і скоїв ДТП на Андріївському узвозі.

Про це повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко, передає RegioNews.

В столичну поліцію надійшло повідомлення про те, що хтось викрав іномарку з резиденції на вулиці Гончарній, що в Подільському районі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група і кінолог зі службовою собакою.

На місці правоохоронці встановили, що чоловік перестрибнув через паркан, викрав з резиденції посла ключі і запустив двигун позашляховика. Далі зловмисник автомобілем на ходу зніс ворота і поїхав. Він встиг доїхати до Андріївського узвозу, де врізався в боллард і втік, залишивши машину.

Службова собака взяла слід, завдяки чому викрадача затримали неподалік від автомобіля. Ним виявився місцевий житель 1999 року народження, який за зовнішніми ознаками перебуває у стані сп'яніння", - повідомив Крищенко.

Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За цим фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 ("Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що у ході розслідування аварії, в якій загинуло четверо людей на Житомирщині, з`ясувалося, що за кермом автомобіля-порушника перебував інспектор слідчого відділення поліції Лугинського району Житомирської області.

поліція правоохоронці ДТП посол події
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