Украинский истребитель совершил аварийную посадку на аэродроме Мелитополя
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Думская.
Инцидент произошел вечером 10 апреля. Самолет с бортовым номером 47 получил серьезные повреждения, пилот, к счастью, не пострадал.
Истребитель относится к 204-й бригаде тактической авиации, которая в настоящий момент дислоцируется на аэродроме Луцка.
До оккупации Крыма этот борт находился на хранении на аэродроме Бельбек, имея бортовой номер 36 (желтый).
После захвата базы россиянами в 2014 году часть техники была возвращена Украине, в том числе и этот истребитель. Его капитально отремонтировали на Львовском авиаремонтном заводе, после чего в 2016 году он получил бортовой номер 47 (синий) и вошел в состав 204 бригады тактической авиации, которая в тот момент находилась на аэродроме Кульбакино под Николаевом.
Ведётся расследование инцидента, создана госкомиссия.
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