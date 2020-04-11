13:54  11 апреля
В Одессе охрана супермаркета избила покупателя из-за шарфа вместо маски
10:31  11 апреля
Кабмин работает над планом выхода из кризиса, - Денис Шмыгаль
10:45  11 апреля
Коронавирус "взял" Николаев: в области зарегистрированы первые два случая СOVID-19
UA | RU
UA | RU
11 апреля 2020, 12:33 3

Украинский истребитель совершил аварийную посадку на аэродроме Мелитополя

Читайте також
українською мовою
11 апреля 2020, 12:33 3
Читайте також українською мовою
Истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины совершил аварийную посадку на военном аэродроме в Мелитополе. Госкомиссия расследует инцидент
Истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины совершил аварийную посадку на военном аэродроме в Мелитополе. Госкомиссия расследует инцидент

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Думская.

Инцидент произошел вечером 10 апреля. Самолет с бортовым номером 47 получил серьезные повреждения, пилот, к счастью, не пострадал.

Истребитель относится к 204-й бригаде тактической авиации, которая в настоящий момент дислоцируется на аэродроме Луцка.

До оккупации Крыма этот борт находился на хранении на аэродроме Бельбек, имея бортовой номер 36 (желтый).

После захвата базы россиянами в 2014 году часть техники была возвращена Украине, в том числе и этот истребитель. Его капитально отремонтировали на Львовском авиаремонтном заводе, после чего в 2016 году он получил бортовой номер 47 (синий) и вошел в состав 204 бригады тактической авиации, которая в тот момент находилась на аэродроме Кульбакино под Николаевом.

Ведётся расследование инцидента, создана госкомиссия.



Мелитополь Запорожье самолет авиация армия авария
В Вооруженных силах выросло количество больных коронавирусом
09 апреля 2020, 17:26
В Николаеве в аварию попал автомобиль на котором передвигался главный санврач Ляшко
09 апреля 2020, 15:01
Украина отправила в Италию самолет с дезинфекторами и гуманитаркой
08 апреля 2020, 09:17
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
11 апреля 2020, 13:01
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43
ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33
Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
08 апреля 2020, 17:53
Все строительные проекты министра Чернышова провалились. Стали известны детали
05 апреля 2020, 12:02
Последние Популярные
Ирина Федоляк
Инна Усачева
Ярослава Гресь
Все блоги »
Уроки сделаны, а знаний нет. Как украинские школьники учатся на карантине
10 апреля 2020, 12:10
Черкасская область: кто контролирует 80% автовокзалов региона
09 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Ахметов Ринат
Куратор по борьбе с COVID-19 в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях
Косюк Юрий
Куратор Винницкой и Черкасской областей по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »