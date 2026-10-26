Суд зобов’язав власника нерухомості на Кіровоградщині заплатити за оренду землі

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Суд зобов’язав власника комплексу нерухомості в Гайвороні сплатити до бюджету міської громади 177,4 тисячі гривень за користування комунальною землею без належного оформлення оренди

Про це повідомили в прокуратурі Кіровоградської області, передає RegioNews .

Як встановили правоохоронці, земельна ділянка належить громаді. Водночас власник розташованого на ній комплексу нерухомості не оформив оренду, через що місцевий бюджет недоотримував кошти.

Голованівська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом про стягнення безпідставно збережених коштів на користь громади.

Суд підтримав позицію прокурорів і постановив стягнути з користувача земельної ділянки 177,4 тисячі гривень на користь Гайворонської міської ради.

Нагадаємо, на Тернопільщині шахраї виманили у забудовника понад 2 млн доларів. Двоє адвокатів та їхній спільник запропонували знайомому організувати виділення під новобудову землі, що перебувала у користуванні військової частини.