Суд зобов’язав власника нерухомості на Кіровоградщині заплатити за оренду землі
Суд зобов’язав власника комплексу нерухомості в Гайвороні сплатити до бюджету міської громади 177,4 тисячі гривень за користування комунальною землею без належного оформлення оренди
Про це повідомили в прокуратурі Кіровоградської області, передає RegioNews.
Як встановили правоохоронці, земельна ділянка належить громаді. Водночас власник розташованого на ній комплексу нерухомості не оформив оренду, через що місцевий бюджет недоотримував кошти.
Голованівська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом про стягнення безпідставно збережених коштів на користь громади.
Суд підтримав позицію прокурорів і постановив стягнути з користувача земельної ділянки 177,4 тисячі гривень на користь Гайворонської міської ради.
Нагадаємо, на Тернопільщині шахраї виманили у забудовника понад 2 млн доларів. Двоє адвокатів та їхній спільник запропонували знайомому організувати виділення під новобудову землі, що перебувала у користуванні військової частини.