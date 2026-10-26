Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 26 жовтня РФ атакувала Україну однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 140 ударними БпЛА типу Shahed (70 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 112 російських БпЛА.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, на Чернігівщині внаслідок російських атак постраждали двоє людей. Пошкоджені ангар та будівля зерносховища.