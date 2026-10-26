Сибіга пояснив, чому Росія не готова до серйозних переговорів

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що РФ не погодиться на серйозні мирні переговори, доки сподіватиметься досягти своїх цілей через тиск на Україну

Про це повідомила пресслужба МЗС, передає RegioNews.

"Саме тому збереження та посилення тиску на Росію залишається критично важливим для припинення цієї війни", – наголосив міністр.

Він також підкреслив, що стратегія "миру завдяки силі" передбачає спрямування тиску на державу-агресора, а не на країну, яка захищається.

"Цю війну неможливо завершити, зупинивши опір України. Її можна завершити лише зупиненням атак агресора", – заявив Сибіга.

Нагадаємо, Україна, США та Росія домовилися провести тристоронню зустріч на рівні переговорних команд у першій половині листопада.

На думку аналітиків Ukraine Facility Platform, російські удари по енергетичній інфраструктурі України є частиною комплексної кампанії, спрямованої не лише на руйнування енергосистеми, а й на тиск на українську владу та міжнародних партнерів.