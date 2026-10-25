РФ вдарила по Епіцентру у Полтаві
Вдень 25 жовтня росіяни атакували Полтаву. Ціллю окупантів став торговельний центр
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
У Полтаві рятувальники ліквідовують пожежу. Загорівся ТРЦ "Епіцентр" внаслідок російського удару. Відомо про щонайменше одну постраждала людину.
В ОВА повідомили, що постраждала внаслідок обстрілу 52-річна жінка. Інформація уточнюється.
Нагадаємо,що унаслідок російської атаки на Дніпро та передмістя 23 жовтня загинула людина, ще п’ятеро дістали поранення. Один із постраждалих перебуває у вкрай тяжкому стані.
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