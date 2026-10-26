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26 жовтня 2026, 07:21

Росіяни атакували Запоріжжя: восьмеро людей поранені

26 жовтня 2026, 07:21
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Фото: Запорізька ОВА
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Унаслідок російських атак на Запоріжжя поранено восьмеро людей. Пошкоджені приватні будинки, автомобілі та комерційна будівля. На місці одного з влучань виникла пожежа

Про це повідомляють т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін та співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

Загалом упродовж доби російські війська завдали 857 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області.

  • 2 ракетні удари – по Запоріжжю.
  • 17 авіаударів – по Запоріжжю та населених пунктах області.
  • 674 атаки БпЛА, переважно FPV-дронів, – по Запоріжжю та інших населених пунктах регіону.
  • 2 обстріли з РСЗВ – по Запорожцю та Магдалинівці.
  • 162 артилерійські удари – по населених пунктах області.

За добу надійшло 60 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, вдень 25 жовтня росіяни атакували Сумську область. Під обстрілами окупантів опинились обʼєкт цивільної інфраструктури, сільськогосподарська техніка, нежитлова споруда у Свнській та Степанівській громадах. Також пошкоджений будинок у Ямполі.

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