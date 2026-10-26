Майже 2000 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати армії РФ
Загальні втрати особового складу ворога у війні проти України становлять понад 1 мільйон 559 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1990 окупантів, один танк, чотири бронемашини, 18 артсистем, дві РСЗВ, 1656 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 322 одиниці автомобільної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 26.10.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Сили оборони України 23 жовтня та в ніч на 24 жовтня завдали ударів по об’єктах військового й промислового значення на території Росії. Зокрема, уразили завод компонентів для ракет і комбінат.
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