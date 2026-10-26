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26 жовтня 2026, 07:04

Двоє постраждалих і масштабні пожежі: наслідки атак на Чернігівщині

26 жовтня 2026, 07:04
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Фото: ДСНС Чернігівщини
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На Чернігівщині внаслідок російських атак постраждали двоє людей

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У Прилуцькому районі російські війська атакували ангар приватного підприємства. Травмовано чоловіка.

На Новгород-Сіверщині загорілася будівля зерносховища. Постраждала жінка.

На Корюківщині виникла масштабна пожежа складського приміщення.

У Чернігівському районі горіла суха рослинність.

Рятувальники ліквідували всі пожежі.

Нагадаємо, вдень 25 жовтня російські окупанти вдарили по Херсону. Ціллю ворога став маршрутний автобус. Постраждали шестеро людей: жінки 63, 67, дівчина 21 року та чоловіки 67, 68 та 52 років. Вони дістали мінно-вибухові травми.

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