На Хмельниччині через атаку РФ пошкоджено об'єкт енергетики: є відключення світла

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Російські війська атакували Хмельницьку область. У Кам'янець-Подільському районі пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, через що сталися аварійні відключення електроенергії

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.

За його словами, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Також унаслідок атаки пошкоджено вікна у двох житлових будинках.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 26 жовтня РФ атакувала Україну однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 140 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях.