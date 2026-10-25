Прикордонники показали, як нищать російську бронетехніку

Фото: ДПСУ

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу підрозділу "Фенікса" на Торецькому, Добропільському та Лиманському напрямках. Квадроцикли, мотоцикли, автомобілі та бронетехніка ворога стали ціллю українських військових.

"Піхота без підтримки, логістика під ударами, техніка у вогні. Такий вигляд має ще один бойовий тиждень пілотів "Фенікса"", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.